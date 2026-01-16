Sağlık Bakanı Erzurum'da Koruyucu Hekimlik İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika
Sağlık Bakanı Erzurum'da Koruyucu Hekimlik İçin Toplantı Yaptı

16.01.2026 12:19
Bakan Memişoğlu, Erzurum'da sağlık hizmetlerini geliştirmek için istişarelerde bulundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Erzurum'da koruyucu hekimliği, sağlıklı kalmanın daha iyi yollarını bulmak için istişarelerde bulunacağız. Bizler iş üretip, milletimize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi gezi inceleme ve toplantılara katılmak üzere Erzurum'a geldi. Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek kentin sağlık sorunları hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında ülkeyi karış karış dolaştıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için neler yapacağımızı yerinde değerlendirmek için buradayız. Sayın valimiz, belediye bakanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla beraber ne yapabiliriz, daha iyisini nasıl başarabiliriz diye Erzurum'dayız. Bizler iş üretip, milletimize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Erzurum'da koruyucu hekimliği, sağlıklı kalmanın daha iyi yollarını bulmak için istişarelerde bulunacağız. Biliyorsunuz; bugün çocuklarımız yarıyıl tatiline giriyor. Onlara da iyi istirahatler diliyorum. 15 gün gezsin, dolaşsın, dinlensinler. Hepsine de başarılar diliyorum. Karnelerinde kırık olanlara boşluk dönemini çalışarak, kendilerini geliştirerek yeniden başarılı bir ikinci dönem diliyorum" dedi.

'HİZMET DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti iktidarlarının 2003 yılından beri Erzurum'a Şehir Hastanesi ile birlikte 110 tesis yaptığını söyleyen Memişoğlu, "AK Parti iktidarları 110 sağlık tesisi. Biz yine hizmete devam edeceğiz. Özellikle Erzurum'un Şükrüpaşa ve Hilalkent bölgesinde sağlıkla ilgili bir planlama yapacağız. Sağlık hizmetinin daha iyi sunulabilmesi için ne gerekirse, sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunulması için yapılanma düşünüyoruz. 3793 yatağımız olan Erzurum'da Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ni daha güçlendirmeyi, onunla ilgili yeni bir planlama yapıp yapamayacağımıza bakacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'nun valilik ziyaretinde; AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, Erzurum, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Erzurum'da Koruyucu Hekimlik İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika
