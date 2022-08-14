Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak - Son Dakika
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Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak

14.08.2022 20:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni hayata geçirecekleri uygulama sonrasında sözleşmeli doktorların daha yüksek özlük haklarına sahip olacaklarını dile getiren bir paylaşımda bulundu.

Sözleşmeli doktorların özlük haklarıyla ilgili şikayetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alındı. Bir süreden bu yana konuyla ilgili çalışma gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı'nın atacağı adımı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

"DAHA YÜKSEK ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP OLACAKLAR"

Koca, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak. Beyaz Reform" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HER POLİKLİNİĞE BİR SEKRETER"

Bakan Koca, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun. Mahsuplaşmanın kanunda lafzı olsa da gerçek hayatta hesabı kesildi."

Binlerce doktoru ilgilendiriyor! Bakan Koca, özlük haklarıyla ilgili müjdeyi verdi
Binlerce doktoru ilgilendiriyor! Bakan Koca, özlük haklarıyla ilgili müjdeyi verdi
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Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak - Son Dakika
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