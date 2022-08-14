Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak

Sözleşmeli doktorların özlük haklarıyla ilgili şikayetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alındı. Bir süreden bu yana konuyla ilgili çalışma gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı'nın atacağı adımı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.
Koca, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak. Beyaz Reform" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun. Mahsuplaşmanın kanunda lafzı olsa da gerçek hayatta hesabı kesildi."
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