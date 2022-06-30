Sağlık Bakanı Koca, bir hastada "maymun çiçeği" tespit edildiğini bildirdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, bir hastada "maymun çiçeği" tespit edildiğini bildirdi

30.06.2022 09:41
Sağlık Bakanı Koca, bir hastada "maymun çiçeği" tespit edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, bir hastada 'maymun çiçeği' tespit edildiğini bildirdi - Son Dakika

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