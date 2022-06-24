Son durum itibariyle yangından 29 kişinin etkilendiğini aktaran Koca, "12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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