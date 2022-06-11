Koca, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Mart 'ta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı Açıklaması - Son Dakika

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