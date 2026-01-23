Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Esenyurt Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin birlikte hizmet sunduğu Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun katılımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de katıldı.

Toplantıda, hastanenin genel işleyişi ile ilçedeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

Esenyurt'ta, sağlık altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, eğitim ve araştırma hastanesinin işleyişinin geliştirilmesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi projelerinin en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması ve aile sağlık merkezlerinin sayısının artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı kapsamında hastanede yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Esenyurt Ağız ve Diş Hastanesi'nin yaklaşan ihale ve yapım süreci, kadın ve çocuk kliniklerine yönelik ihtiyaçlar ile yeni aile sağlığı merkezleri gibi güncel konular toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, toplantıda Esenyurt'un mevcut ve planlanan sağlık yatırımlarını ele aldıklarını belirterek, "Yeni hastane binamızı, acil servis ve poliklinik alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Diş Hastanesi, Şehir Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi ile yeni ASM projeleri başta olmak üzere, Esenyurt'umuzu sağlık alanında çok önemli yatırımlarla buluşturacağız. İlçemizin sağlık altyapısına verdiği güçlü destek ve katkılar için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.