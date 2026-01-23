Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Esenyurt Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Esenyurt Ziyareti

23.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta sağlık hizmetleri ve yatırımlar değerlendirildi, yeni projeler üzerinde duruldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin birlikte hizmet sunduğu Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun katılımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de katıldı.

Toplantıda, hastanenin genel işleyişi ile ilçedeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

Esenyurt'ta, sağlık altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, eğitim ve araştırma hastanesinin işleyişinin geliştirilmesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi projelerinin en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması ve aile sağlık merkezlerinin sayısının artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı kapsamında hastanede yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Esenyurt Ağız ve Diş Hastanesi'nin yaklaşan ihale ve yapım süreci, kadın ve çocuk kliniklerine yönelik ihtiyaçlar ile yeni aile sağlığı merkezleri gibi güncel konular toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, toplantıda Esenyurt'un mevcut ve planlanan sağlık yatırımlarını ele aldıklarını belirterek, "Yeni hastane binamızı, acil servis ve poliklinik alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Diş Hastanesi, Şehir Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi ile yeni ASM projeleri başta olmak üzere, Esenyurt'umuzu sağlık alanında çok önemli yatırımlarla buluşturacağız. İlçemizin sağlık altyapısına verdiği güçlü destek ve katkılar için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Yerel Yönetim, Esenyurt, Politika, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Esenyurt Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:56:47. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Esenyurt Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.