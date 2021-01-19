Sağlık Bakanlığı personeli kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izne çıkabilecek - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri yerine getirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla sağlık personelinin yıllık izin, istifa, emeklilik durumuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren resmi yazı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın olarak kabul edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin kesintisiz, etkin yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik düzenlemeler yapıldığı ve uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığın, 27 Ekim 2020 tarih ve 3137 sayılı genel yazısıyla merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik yıllık izin, istifa, emeklilik, muvafakat vb. gibi alanlarda bazı düzenlemeler yapılarak uygulandığı anımsatıldı.

Resmi yazıda, gelinen süreçte sahada büyük özveriyle görev yapan personelin talepleri de göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Buna göre, personelin yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlığı merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek, yerine getirilebilecek.

Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talep halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacak.

657 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacak.

Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam edilecek.

Ancak, özel ve vakıf grubuna dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele onay verilebilecek.

Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri de karşılanarak, işlemleri yerine getirilecek.

Bu durumlar haricinde, Bakanlığın 27 Ekim 2020 tarih ve 3137 sayılı yazısının 1, 4, 6, 10 ve 12'nci maddelerinin uygulanmasına devam edilecek.