Sağlık Bakanlığından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanlığından, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, "Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir.

Sağlık Bakanlığından, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin, "Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir." açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 21.30'da çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, yangında can kaybı veya yaralının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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