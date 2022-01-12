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SAĞLIK ÇALIŞANLARI 30 HAZİRAN'A KADAR TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANLARI 30 HAZİRAN'A KADAR TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK

12.01.2022 19:50
SAĞLIK ÇALIŞANLARI 30 HAZİRAN'A KADAR TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK

SAĞLIK çalışanları 30 Haziran'a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

SAĞLIK çalışanları 30 Haziran'a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak Ayı İkinci Toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste, daha önce reddedilen, mülkiyeti İBB'ye ait KİPTAŞ Venezia Konutlarının satışı teklifi yeniden gündeme geldi. Konutların satışı konusunda yapılan konuşmalar üzerine, yeniden görüşülmek üzere komisyona iadesi oy birliği ile kabul edildi. Sağlık çalışanlarının 30 Haziran'a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması da oy birliği ile kabul edildi. AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Bu konutlar satılıp parasıyla reklam, tanıtım yapılacak. Bunu biliyoruz, bütçenin nereye harcandığı hepimizce malum. Sanki burayı satıp, buradan elde edilecek parayla konut yapacaklarmış gibi şimdi bunu ambalajlamaya çalışıyor. İş yapmamanın bahanesi 'engelleme' olmuş. Bizim bir şeyi engellediğimiz yok, belediyeye ait olan bir taşınmaz. Daha önceki dönemde yönetim tarafından belediyeye kazandırılmış konutlar. Bari kamulaştırmadan vazgeçtiniz, aslında burası kamulaştırma karşısı kullanılacak yerlerdi. Şimdi tasfiyede, kentsel dönüşümde kullanın diyoruz. Sadece gece kondu tasfiye edilmiyor ki, sadece gecekondular riskli yapılar değil ki, lüks konut olan sitelerde de tasfiye edilmesi gereken yerler var. Siz hele bir çıkartın bu yerleri, kentsel dönüşümde takasta, transferde kullanacağız diye, çıkartın bakalım. Gelip talip olacak mı vatandaşlar. 3 senedir aynı şeyi tekrar tekrar getirip buradan karar çıkartmak yerine, çok edebiyatını yaptığınız depremle ilgili çalışma yapın bakalım bu konutlar değerlendirilebilecek mi? O zaman görelim. Bu konutları satamadılar mı hiç depremle ilgili konut yapmadılar bugüne kadar. Hiç depremle ilgili bir çalışma yapmamanın bahanesi Venezia Konutlarını satamamaktan mı kaynaklanıyor. Yok ki böyle bir niyet. Ama şimdi bunu sattırmak için bir şey söylemeye çalışıyorlar. Ben de Tarık Bey'in teklifine karşı bir teklif sunuyorum; imar planlarında spor alanı ve pazar yeri olarak görünen bir yer var orada. Bu işlemler başlamıştı, hazır bir işlem var, buyurun bu konutları oradaki pazar yeri ve spor sahasının kamusallaştırma işlemleri için kullanılmak kaydıyla değerlendirmek üzere karar verelim o zaman. Buna varlar mı kendileri? Buna 'evet' diyorlarsa, bunu kabul edelim" diye konuştu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Komisyon dosyayı geri çeksin, 1 ay komisyonda kalsın, biz dönelim bakalım idareye, bu konuda yazışmalar var mı? Onları görelim bu komisyonda yani kamulaşması için yazışmalar var mı onu görelim. Mesela şöyle şart koysunlar büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm ya da sosyal konut yapılacak olan yerlerin kamulaştırılmasında kullanılsın desinler. O da olur. Devam eden bir Halk Ekmek fabrikamızın inşası var, bu gelir orada kullanılsın diye şart koşalım. İlla çözüm bulmaksa buna çözüm bulabilecek elimizde çok sayıda argüman var. Hep birlikte Halk Ekmek fabrikasında kullanalım diyelim, kamulaştırmalarda kullanalım diyelim bu geliri. Çeksinler komisyona geriye 1 ay beklesinler, 1 ay içerisinde buradan gelecek gelir vatandaşın lehine hangi çalışmada kullanılacak noktasında çalışma yapalım. Ondan sonra anlaştığımız biçimde, şartlı biçimde hep birlikte onay verelim buna. Niye vermeyelim ki?" şeklinde konuştu.  Bunun ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Gündemimizin 13. sırasında yer alan maddenin konuştuğumuz çerçevede tekrar incelenmek üzere komisyonumuza iadesini talep ediyoruz" dedi. Konunun komisyona iadesi oy birliği ile kabul edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Sağlık çalışanlarının 6 ay daha toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması konusu gündeme geldi. Sağlık çalışanlarının 30 Haziran'a kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak kullanması oy birliği ile kabul edildi.

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Koruyucu Aile Günü, geri dönüşüm, AK Parti, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANLARI 30 HAZİRAN'A KADAR TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARI 30 HAZİRAN'A KADAR TOPLU ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK - Son Dakika
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