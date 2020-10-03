Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi - Son Dakika

Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi

Son dakika haber: - Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi Eskişehir'de bir güvenlik firması, hastane çalışanlarının 'beyaz kod' ihbarı vermesi ihtimaline karşı çalışanlarına yakın dövüş eğitimi veriyor.

- Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir güvenlik firması, hastane çalışanlarının 'beyaz kod' ihbarı vermesi ihtimaline karşı çalışanlarına yakın dövüş eğitimi veriyor.

Son yıllarda sağlık sektöründe yaşanan bazı olumsuz durumlar, ciddi yaptırımlarla sonuçlanıyor. Hastane içerisinde bulunan hemşire, doktor gibi çalışanlar, hasta yakınları veya ziyaretçiler tarafından şiddete maruz kalabiliyor. Çalışanlar kendilerini korumak için çözümü için fiziksel saldırı, taciz gibi durumlarda 1111'i tuşlayarak 'beyaz kod' veriyor. Bunun üzerine hastanede bulunan güvenlik görevlileri ve polis ekipleri duruma hemen müdahale ediyorlar.

Eskişehir'de bulunan Karahan güvenlik firması, beyaz kod verildiğine ya da olumsuz bir durumda kalınması halinde şiddet gösteren şahsın en hızlı etkisiz hale getirilmesi için çalışanlarına yakın dövüş eğitimi veriyor. Teorik eğitimin ardından yapılan pratik sonucunda, güvenlik görevlileri temas ile saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

"Sağlık çalışanına şiddet uygulanmaya başladıkça özel güvenlik görevlileri bu şahısları etkisiz hale getirmek için çaba sarf ediyorlar"

Firma sahibi Murat Sarıkaya, çalışanlarının aldığı eğitim hakkında bilgi verdi. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı anda verilen eğitim ile şahsın etkisiz hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Sarıkaya, "Sağlık çalışanlarına karşı o an yapılan şiddet, küfür hakaret gibi durumlarda sağlık çalışanları beyaz kod veriyorlar. Sağlık kuruluşunda önce özel güvenlik görevlisi ve polis müdahale ediyor. Tabi yetersiz kaldığımız durumlar olabiliyor. Biz şirket içi eğitimlerinde bununla ilgili yeni bir uygulama başlattık. Dövüş sanatları eğitimi veriyoruz. Arkadaşlarımız hasta yakınlarını psikolojik anlamda iyileştirmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili gerekli adımları atıyorlar. Fakat direnç devam ettikçe ve sağlık çalışanına şiddet uygulanmaya başladıkça özel güvenlik görevlileri bu şahısları etkisiz hale getirmek için çaba sarf ediyorlar ve bununla ilgili eğitimlerini güncelliyoruz. Doğru müdahale ve genel kolluk kuvvetlerine bu şahısların teslimi, beyaz kod verildikten sonra zaten doğrudan dava açılıyor. Yapılan incelemeden sonra adaletimiz gerekli cevapları veriyorlar. Öncelikle etkili iletişim. Çünkü önce şahıslara karşı empati yeteneğimizi kullanarak, onların içinde bulundukları duygu ve durumu anlayarak gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Fakat şahıslar hastanede, bir etkinlikte, bir kuruluşta; uyuşturucu madde kullanmış, alkol almış şahıslar olabiliyor. Bununla ilgili müdahalelerde etkili iletişimin yanı sıra yakın dövüş eğitimi veriyoruz" dedi.

Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi
Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi
Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi
Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi
Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi
Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi
Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi

Eskişehir, Hastane, Şiddet, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sağlık çalışanları için güvenlik görevlilerine 'yakın dövüş' eğitimi - Son Dakika

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