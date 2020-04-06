Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti - Son Dakika

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Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti
6 saat önce
Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi çalışanları, Korona virüs Covid-19 salgınının defi için kurban kesti.
Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi çalışanları, Korona virüs Covid-19 salgınının defi için kurban kesti.
Korona virüs Covid-19 hastalığı ile ilgili mücadele sürdürürken, diğer yandan sürecin kazasız belasız atlatılması memleket ve ülkemizden belanın defi için kurban kesen sağlık çalışanları hep birlikte dua ettiler.
Babuk Bey Cami İmam Hatibi Halil Kılıç, kurban ve hayır duası yaparken, kesilen 2 adet küçük baş hayvanı da, Babuk Bey Aşevine ihtiyaç sahipleri için bağışladılar. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:08 Kaynak: İHA
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