Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 13:09

Konya ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Konya ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç ve sağlık yöneticileri Konya Şehir Hastanesi'nde ilk doz aşıyı oldu.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanının aşılanacağını bildirdi.

Aşılama sistemine ilişkin bilgiler veren Koç, "Bu sistem gayet şeffaf bir sistem. Herkesin TC kimlik numarasına göre tanımlanmış, yetkilendirilmiş hekim ve sağlık çalışanı tarafından aşının barkotu da okutularak yapılan, kişiye özel bir işlem. Bugüne kadar çok büyük bir mücadele verdik ve çok yorulduk. Bu işin en son noktası aşı işlemi. Salgın hastalıklardaki en büyük silahımız aşı. " dedi.

Koç, Konya genelinde kamu, üniversite ve özel olmak üzere 33 hastanede ve 216 aile sağlığı merkezinde aşılamaları yaptıklarını aktararak, ilk etapta doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli, laboratuvar çalışanları, sağlık hizmetlerinin verildiği ortamlarda çalışan temizlik personeli, özel diş hekimleri, eczacılar gibi sağlık çalışanlarının randevu alarak aşılanacaklarını söyledi.

İl Müdürü Koç, aşı odalarının saat 09.00-17.00 ve 17.00-00.00 olmak üzere iki vardiyada hizmet vereceğini ifade etti.

Konya'da da vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu dile getiren Koç, "Pandeminin pik yaptığı dönemlere göre gerek yoğun bakımlarımız gerek hasta yataklarımız ve polikliniklerimizde yoğunluk önceki aya göre daha azalmış durumda. Yoğun bakımda, hasta yatağında ve poliklinikte izdihama neden olmayacak şekilde bir organizasyonla pandemi süreci düzenli bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

Konya'da sağlık çalışanları, güncellenen MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturacakları randevuyla, aile sağlığı merkezlerine ek olarak Konya merkez ve ilçelerde oluşturulan 230 aşı uygulama odalarında aşı yaptırabilecek.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Şehir Hastanesi, Mehmet Koç, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki         
12:23
Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi         
11:13
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira         
09:33
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 13:44:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei