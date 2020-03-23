Sağlık çalışanlarına dürümlü destek - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına dürümlü destek

6 saat önce

Tuzla'da bir restoran müdürü, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına dürümlü ayranlı destek verdi.

Sağlık çalışanlarına dürümlü destek, System.String[]

Tuzla'da bir restoran müdürü, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına dürümlü ayranlı destek verdi. Hastanede çalışan tüm personele dağıtılan dürüm paketlerinin içerisinde, moral verme amacıyla notlar da koyuldu.

Tuzla'da bulunan bir restoran müdürü, etkisini göstermeye devam eden korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla organizasyon düzenlendi. Restoranda hazırlanarak paketlenen dürüm ve ayranlar, hastanede çalışan tüm personellere dağıtıldı. Restoran müdürü Özcan Öztürk, bu etkinlik ile sağlık çalışanlarına destek olmayı, onlara moral vermeyi amaçladıklarını belirtti. Hastanede personellerine dağıtılan dürüm paketlerinin içine "bu zor günlerde sabır ve gayretle çalışarak verdiğiniz eşsiz mücadele için sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" yazılı notlar da koyuldu.

Sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını belirten restoran müdürü Özcan Öztürk, "Tuzla Devlet Hastanesine, bu zor günlerde kendimizce moral amaçlı yemek organizasyonu yapmak istedik. İçlerine de küçük notlar koyduk. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Notumuzda da 'tüm sağlık çalışanlarımıza, bu zor günlerde sabır ve gayretle çalışarak verdiğiniz eşsiz mücadele için sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz' yazıyor. Türkiye'ye hepimize bu zor günlerde Allah'ın yardım etmesini istiyoruz. Dönerci arkadaşlarımız bütün hijyen önlemlerini aldılar. Bonesi, maskesi olsun. İnşallah bir nebze de olsa moral olur" dedi. - İSTANBUL

Özcan Öztürk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

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