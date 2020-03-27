Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer ile AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti Simav Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Korona virüs tedbirleri kapsamında özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür ve destek...

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer ile AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti Simav Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Korona virüs tedbirleri kapsamında özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür ve destek ziyaretinde bulundu.


Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, destek ziyaretinde bulunan heyete teşekkür etti. Çağlar, " Allah'tan bu acı günleri en hafif bir şekilde atlatmamızı nasip etmesini diliyoruz. İnşallah ülkemiz ve dünyamız bu illetten kurtulur, yine eski güzel günlerimize döneriz" diye konuştu.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Salgınla mücadelede vatandaşlarımıza çok büyük bir görev düşüyor. Her şeyden önce Bakanlıklarımızın emirlerini harfiyen uygulamak zorundayız. Sağlık Bakanı'nın dediği gibi, herkesin kendi karantinasını kendisi uygulaması ilkesi ortaya konuldu. Toplumumuza büyük görev düşüyor, yetkililerin açıkladığı önlemlerini, hayata geçirdikleri uygulamalarını ciddiyetle ve istekle takip etmek gerekiyor. Simav özelinde polis, jandarma, Simav Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Müftülük teşkilatı şu an büyük bir özveriyle sahada bulunmaktadır. Simav'da şu ana kadar alınan önlemleri, bunların uygulanmasını başarılı buluyoruz. Bir nebze de olsa moral vermek adına buradayız. Sağlık teşkilatına, İlçe Sağlık Müdürü ve Başhekimin nezdinde teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı Adil Biçer, "Gerek belediye hizmet binamızdaki kendi personelimiz, gerekse sahada vatandaşa hizmet odaklı yaptığımız işlerde salgın hastalığın daha da yayılmaması ve kontrol altına alınması amacıyla özveriyle çalışıyoruz. Bu sebeple, başta belediye personelimiz olmak üzere şu an sahada olan tüm emniyet güçleri, sivil toplum kuruluşları ve emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum. Fakat öyle bir grup var ki, bu konuda büyük bir överiyle, canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız. Simav Devlet Hastanesi ve Simav'da görev yapan tüm sağlık çalışanlarını tek tek tebrik ediyorum. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu gün Simav Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarımızı hatırlamak, onların bir nebze yanında yer almak ve çalışmalarına destek olmak amacıyla buradayız. Halkın kamuoyunu aydınlatması noktasındaki özverili çalışmaları, doğru haber yapmaları ve bilgi kirliliğini önlemeleri açısından basın mensuplarına da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Nice sağlıklı mutlu günlere inşallah hep beraber ulaşmak dileklerimle" diye konuştu.


Simav Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan hediye paketlerinin hastane acil servisinde tüm sağlık çalışanlarına dağıtılmasıyla, sağlıkçılara teşekkür ve destek ziyaret sona erdi. - KÜTAHYA

Türker Çağatay Halim, Adil Biçer, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
Burak Yılmaz'dan serzeniş: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz'dan serzeniş: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak         
17:54
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir         
16:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi         
16:43
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi         
16:42
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim         
16:09
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı         
16:06
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı         
16:01
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi         
15:56
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi         
15:50
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 18:42:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]