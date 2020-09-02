Sağlık çalışanlarından "döner sermaye" eylemi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından "döner sermaye" eylemi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarının en temel ve en yakıcı sorunu, hakkaniyetsiz döner sermaye sistemi. Bu sistem alın terini yok sayıyor, yüz binlerce çalışanı mağdur ediyor.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarının en temel ve en yakıcı sorunu, hakkaniyetsiz döner sermaye sistemi. Bu sistem alın terini yok sayıyor, yüz binlerce çalışanı mağdur ediyor." dedi.

Durmuş, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek için Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) ambulans üretim merkezinde basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de kamu ve özel sektörde 1 milyondan fazla sağlık çalışanının alın teri döktüğünü belirten Durmuş, "Bu arkadaşlarımızın temel sorunlarını dile getirmek ve bu sorunların çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi amacıyla bu saatte, burada toplanmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının ağır sorumluluklarının yanında yüklerinin de her geçen gün arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Buna rağmen, kar topağı gibi her geçen gün büyüyen sorunları da kangrene dönüşmektedir. Dahası, sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin yanında, alternatif çözüm önerilerimiz de ya görmezden gelinmekte ya da 'zamanı değil' denilerek hasıraltı edilmektedir. Açıkçası sağlık çalışanlarına, alın teri akıtın, çalışın, ömrünüzden ömür verin, fedakarlık edin, gecenizi gündüzünüze katın, canınızı ortaya koyun ama 'sesinizi çıkarmayın, susun' deniyor."

Pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle anan Durmuş, "Pandemi mücadelesini başarıyla sürdüren sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maalesef tablo bu iyi ama nereye kadar bu durum böyle gidecek?" diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarının haklı talepleri hiçe sayılmamalı"

Durmuş, hayat kurtaran sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin hiçe sayılmaması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Ülkemizin sağlık alanındaki en büyük ve tek yetkili sendikal örgütü olarak bu duruma sessiz kalmamız, yanlışlara ortak olmamız, haksızlıkları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bu nedenlerle bugün burada, bu saatte, hep hayat kurtarmak için seslerini duymaya alışkın olduğumuz ambulans sirenlerini sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için yükseltiyoruz. Bu sesi, herkesin ama herkesin özellikle de yetkililerin bir an önce duymasını istiyoruz."

Sağlık çalışanlarının taleplerini bugüne kadar toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere her platformda her etkinliklerinde aktardıklarını hatırlatan Durmuş, "Çözüm önerilerimizi bir bir ortaya koyduk. Sağlık çalışanlarının en temel ve en yakıcı sorunu, hakkaniyetsiz döner sermaye sistemi. Bu sistem alın terini yok sayıyor, yüz binlerce çalışanı mağdur ediyor." şeklinde konuştu.

Durmuş, mevcut döner sermaye sistemi nedeniyle hekiminden, hemşiresine sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün ortalama gelirlerinin yüzde 50 oranında azaldığını savundu.

"Sistem baştan aşağı ele alınmalı"

"Pandemi sürecinde yapıldığı gibi yama uygulanması değil, sistemin baştan aşağı yeniden ele alınması gerekmektedir." ifadesini kullanan Durmuş, şöyle devam etti:

"Böyle bir sistemin devamında ısrarcı olmak, mağdur yüz binlerin daha fazla hak gasbına uğraması, zulüm görmesi demektir. İki uzman hekim tüm şartları eşit olmasına rağmen birbirinden çok farklı ücret almaktadır. İki hemşire tüm şartları eşit olmasına rağmen birbirinden çok farklı ücret almaktadır. Başka hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda tüm şartları eşit olan kamu görevlileri birbirlerinden bu denli farklı ücret almamaktadır."

Durmuş, adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir döner sermaye sistemini kurmanın mümkün olduğunu belirterek, "Yeterki irade ortaya konsun, adım atılmak istensin." dedi.

"Şiddet kader değil"

Sağlık çalışanlarının diğer önemli bir sorununun da görevleri başında şiddete maruz kalmaları olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:

"Şiddet, hayat kurtarmakla görevli sağlık çalışanlarının kaderi değildir. Bugün şiddet, tüm sağlık birimlerinde adeta kol geziyor. Gün geçmiyor ki sağlık kuruluşlarında bir ya da birkaç şiddet olayı yaşanmasın. Bu konuda yasalar en ağır bir şekilde uygulanmalıdır ve tüm toplum sağlık çalışanlarının üzerine kara bulut gibi çöken şiddet karşısında daha fazla duyarlı olmalıdır."

Sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü ve uzun çalışma süreleri altında ezilmek istemediğini de dile getiren Durmuş, şunları kaydetti:

"Peki bu nasıl mümkün olacak? Çünkü kendilerini yorgun ve çok yorgun olarak hisseden sağlık çalışanlarının oranı yüzde 93'lere ulaşmış durumda. Oysa bunun çözümü belli. Çözüm DSÖ standartlarında istihdam sağlamaktır. Bu sayede çalışan arkadaşlarımız nefes alacak ve başta Kovid-19'la mücadele olmak üzere insanımızı daha emin bir şekilde sağlıklı yarınlara kavuşturacaktır."

"Sözleşmeli istihdam motivasyonu bozuyor"

Durmuş, sözleşme usulü çalışma yönteminin sağlık çalışanlarının motivasyonunu ve buna bağlı olarak da iş barışını bozduğunu iddia etti.

Sağlık çalışanı anne, babaların çocuklarını bırakabilecekleri kreş istediğini aktaran Durmuş, "Aksi durumda Çorum'daki Fatma hemşire gibi çocuklarını alevlere kurban etme riskleri bulunmaktadır. Buradan Fatma hemşiremize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim hiçbir arkadaşımıza bu tür acılar yaşatmasın." şeklinde konuştu.

Durmuş, açıklamasının sonunda sağlık çalışanlarının layıkıyla yaptıkları işlerinin sonucu olarak hak ettiklerini almak istediğini belirterek, "Bu hakkın onlara çok görülmemesi gerekir. Sağlık sistemi bu ülkenin sigortası ise ki öyledir çalışanlar, emek verenler, ter akıtanlar bu sigortanın yegane güvencesidir." ifadesini kullandı.

Bu arada, basın açıklaması sırasında ambulanslar sirenlerini çalarak eyleme destek verdi.

Sağlık çalışanlarından döner sermaye eylemi

Semih Durmuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 00:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından 'döner sermaye' eylemi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı         
15:49
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı         
09:52
Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi Bostancı'da 2 kişi tarafından taciz edilen genç kadın tepki gösterince darbedildi         
09:46
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı         
00:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 01:17:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarından "döner sermaye" eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei