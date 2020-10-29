"Sağlık Çalışanlarını Koruyamazsak Toplumu Koruyamayız" - Son Dakika

"Sağlık Çalışanlarını Koruyamazsak Toplumu Koruyamayız"
29.10.2020 09:45
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, "40 bini aşkın sağlık çalışanı COVID hastası oldu.
İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, "40 bini aşkın sağlık çalışanı COVID hastası oldu. 50'si hekim, 112 sağlık çalışanını kaybettik" dedi. Sağlık emekçilerine düzenli test yapılmamasını eleştiren Çamlı, "Sağlık çalışanlarını koruyamazsak toplumu koruyamayız" dedi
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