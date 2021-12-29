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Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı

29.12.2021 08:10

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

ULUSLARARASI ANLAŞMANLARIN ONAYLANMASI

Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kanunlara ilişkin hükümlerin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Koruyucu Aile Günü, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika
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