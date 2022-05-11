Sağlık Emekçilerinden "Ek Gösterge Müjdesi" Açıklaması: "Cumhurbaşkanlığı'na Geçiş Süreci Bile Bu Kadar Uzun Sürmemişti" - Son Dakika

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mayıs 2018 tarihinde vaat ettiği ek gösterge "müjdesinin" üzerinden 1448 gün geçtiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı'na geçiş süreci bile bu kadar uzun sürmemişti" dedi.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mayıs 2018 tarihinde vaat ettiği ek gösterge "müjdesine" ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Vaadin üzerinden 1448 gün geçtiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar belirtildi:

"Cumhurbaşkanı tarafından 24/05/2018 tarihinde vaat edilen ek gösterge müjdesinin üzerinden 1448 gün geçti, ek gösterge toplantısı ertelendi haberi kamuoyuyla paylaşıldı. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığına geçiş süreci bile bu kadar uzun sürmemişti.

"YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDE EMEKLİLİKTE MAAŞ BEKLERKEN BUGÜN MAAŞLARIMIZ AÇLIK SINIRININ ALTINA GERİLEMİŞTİR"

3600 ek gösterge düzenlemesinin çalışırken maaşımıza katkısı 9 dolar emeklilikte ise 75 dolardır. Emekliler için her geçen ay bir önceki ayı aratırken, Temmuz ayı enflasyon farkını beklerken mayıs ayı nisan ayından, haziran ayı mayıs ayından daha zor geçecek. Ek gösterge düzenlemesi ile 2018'de yoksulluk sınırı üzerinde emeklilikte maaş beklerken bugün maaşlarımız açlık sınırının altına gerilemiştir.

TÜİK enflasyonuna göre emekli maaşımızda ocak ayındaki aylık kayıp 176 TL iken, Nisan ayındaki kaybımız 1.181 TL olmuştur. Tüm aylar toplamındaki kaybımız ise 2.541 TL olmuştur. ENAGrup enflasyonuna göre emekli maaşımızda ocak ayındaki aylık kayıp 392 TL iken, Nisan ayındaki kaybımız 1.985 TL olmuştur. Tüm aylar toplamındaki kaybımız ise 4.484 TL olmuştur.

Ek gösterge vaadinin gerçekleştiği dönemde 3000 ek gösterge karşılığında emekli maaşı 511 dolar iken bugün maaşımız 343 dolara gerilemiştir. 2018 Nisan ayında emekli maaşlarına katkısı 117 dolar olan 3600 ek gösterge düzenlemesinin bugün emekli maaşlarımızda yapacağı iyileştirme 75 dolara inmiş durumdadır."