Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı - Son Dakika

Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı

6 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ağır kış şartlarında elektrik tüketiminin daha fazla olmasından dolayı Aras Elektrik'le indirimli tarife için protokol imzaladı.

Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ağır kış şartlarında elektrik tüketiminin daha fazla olmasından dolayı Aras Elektrik'le indirimli tarife için protokol imzaladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, "Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Fahrettin Tunç ile yaptığımız görüşmeyle, zor kış şartlarında sağlık hizmeti sunan Erzurum merkez ve tüm ilçe sağlık kuruluşlarına destek olmak amacıyla elektrik enerjisi bedelinde indirim protokolü imzaladık. Tüm sağlık kuruluşlarımıza hayırlı olsun. Verdikleri destekten dolayı Aras Elektriğe özellikle teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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