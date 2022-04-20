Sağlık Müdürü Tiryaki, Araban'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Sağlık Müdürü Tiryaki, Araban'da temaslarda bulundu

20.04.2022 15:00
Sağlık Müdürü Tiryaki, Araban'da temaslarda bulundu

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Araban ilçesinde temaslarda bulundu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Araban ilçesinde temaslarda bulundu.

Kaymakam Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamlarında ziyaret eden Tiryaki'ye İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Şeker ve Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay da eşlik etti.

İlçedeki sağlık yatırımlarının görüşüldüğü buluşmada, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için de fikir alışverişinde bulunuldu. ??????

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İl Sağlık Müdürü, Ümit Mutlu, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Müdürü Tiryaki, Araban'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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