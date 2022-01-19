Sağlık ocağında annesine istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı - Son Dakika

Tercan ilçesindeki 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde önceki gün meydana gelen olayda Aile hekimi Çağrı Eren, Sağlık Merkezi'ne gelen hasta ve oğluna gerekli ilaçları yazarak reçetelerini verdi. İddiaya göre, hasta yeni ilaç isteğinde bulunurken, Dr. Eren ise istenilen ilaçların kalbe ağır yük getirebileceğini ifade ederek reçeteyi yazmak istemedi. Bunun üzerine hasta, ilaçları kendisine değil sosyal güvencesi olmayan oğlu için yazdırmak istediğini söyledi.

İSTEDİKLERİNİ ALAMAYINCA TEPKİ GÖSTERDİLER

Bunu da kabul etmeyen aile hekimi, devletin zarara uğratılacağını belirterek, ilaçları yazmadı. İstedikleri ilaçları reçeteye yazdıramayan anne ve oğlu Yakup A., aile hekimi Çağrı Eren'e tepki gösterdi. Yakup A., doktor Eren'e saldırırken, ikili arasında arbede çıktı. Çıkan arbede çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİLER

Aile Hekimleri Derneği, Tercan 3 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşanan olaya tepki gösterdi. Dernek yönetiminin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yaptığımız bütün uyarılara ve dile getirdiğimiz taleplere rağmen ülkemizde 'sağlıkta şiddet' sorununun çözümü için etkili ve önleyici tedbirler bir türlü alınmamaktadır. Oysa hemen her gün yeni bir sağlıkta şiddet olayı yaşanmakta, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kalmaktadır. Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına etkili bir çözüm üretilmesi, gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve sağlıkta şiddet sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması için mücadele etmeye, anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız" denildi.