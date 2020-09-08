Sağlık-Sen Ardahan Şubesi'nden "sağlıkta şiddet" açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Ardahan Şubesi, devam eden sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, kamu veya özel sağlık hizmetlerinin sunumunda şiddetin, ağustos ayında sürdüğü belirtildi.

Sağlık çalışanlarının kutsal görevlerini yine şiddetin gölgesinde geçirme mecburiyetinde kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tüm uyarılara, caydırıcı tüm cezai müeyyidelere rağmen, şiddetin hala sağlık çalışanlarıyla anılıyor olması her açıdan ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlarında başında, şiddet kurbanı sağlık çalışanları gelmektedir ki zaman zaman canlarından dahi olmaktadırlar. Olan en nihayetinde yine insana yani hastalara olmaktadır. Sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemini tehdit eden bu sorun karşısında herkesin ve her kurumun el birliği ile mücadele etmesi gerekmektedir."