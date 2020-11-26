Sağlık-Sen'den Kovid-19 riski gerekçesiyle hemşire anneden çocuğunun velayetinin alınmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Sağlık-Sen, Ordu'da bir çocuğun velayetinin, hemşire olan annesinin mesleği gereği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından yüksek risk grubunda bulunduğu gerekçesiyle mahkemece babasına verilmesine tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da mahkeme kararıyla çocuğun velayetinin virüs bulaştırma riskine karşı hemşire annesinden alındığını bildirdi.

Mahkemenin söz konusu kararıyla trajik bir durumun ortaya çıktığını belirten Durmuş, "Mesleğinden ötürü bir sağlık çalışanının çocuğunun elinden alınması kabul edilebilir değil. Mahkemece hiçbir somut veriye dayanılmadan tesis edilen bu karara itiraz ettik." ifadelerini kullandı.

Durmuş, sağlık çalışanlarının iş yükünün Kovid-19 nedeniyle tahammül edilemez seviyeye geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sağlık-Sen olarak uzun zamandır talep edip dile getirdiğimiz sağlık kurumlarının kreş ihtiyacı konusu giderilmiş olsaydı bu kararları görmeyecektik ama görüyoruz ki kreş olmamasından dolayı vicdanları yaralayan kararlara imza atılabiliyor. Bunun yanında sağlık çalışanlarının aile huzurlarının kalmadığını biliyorduk ancak Kovid-19 ile çocuklarından koparılmalarına da artık şahit olmaya başladık.

Buna 'Dur' demek için yetkililer, kreş sorununun çözümü için irade ortaya koymalı."

Olay

Ordu'da mahkeme, bir babanın, 5,5 yaşındaki çocuğunun velayetini almak için hemşire olan annesinin mesleği gereği Kovid-19 bakımından yüksek risk grubunda bulunduğu gerekçesiyle yaptığı başvurunun haklılığı yönünde karar vermişti.