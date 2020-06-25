Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden İdil Sağlık Müdürü Dr. Öktem'e ziyaret - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika üyeleri ile birlikte İdil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem'i makamında ziyaret etti.



İdil İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Öktem'i makamında ziyaret eden Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının görevleri ve durumları ile ilgili bilgi aldı. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Yalçın, "Kurulan filyasyon sistemi ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde en önemli etken. İdil'de vakalarının artmaması, bunun filyasyon ile taranmasıdır" dedi.



Öktem de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ŞIRNAK