Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu'ndan Karamehmetoğlu'na Ziyaret

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu'ndan Karamehmetoğlu'na Ziyaret

8 dakika önce

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, AK Parti'den Çermik İlçe Belediye Başkanı seçilen Şehmus Karamehmetoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu'ndan Karamehmetoğlu'na Ziyaret, System.String[]
Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, AK Parti'den Çermik İlçe Belediye Başkanı seçilen Şehmus Karamehmetoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Makam odasında Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekileri karşılayan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu da, Çermik halkı tarafından sevilen Başkan Şehmus Karamehmetoğlu'nun başlatmış olduğu hizmet yatırımlarına devam edeceğine inandıklarını belirterek, görevinde başarılar diledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:18 Kaynak: İHA
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