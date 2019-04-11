Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu'ndan Karamehmetoğlu'na Ziyaret
8 dakika önce
Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, AK Parti'den Çermik İlçe Belediye Başkanı seçilen Şehmus Karamehmetoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, AK Parti'den Çermik İlçe Belediye Başkanı seçilen Şehmus Karamehmetoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:18 Kaynak: İHA
Makam odasında Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekileri karşılayan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.
Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu da, Çermik halkı tarafından sevilen Başkan Şehmus Karamehmetoğlu'nun başlatmış olduğu hizmet yatırımlarına devam edeceğine inandıklarını belirterek, görevinde başarılar diledi. - DİYARBAKIR
Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı
Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Son Dakika! YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı
Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar