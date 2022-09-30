Ses'ten 'Promosyon' Eylemi: "Ücretlerimiz Üzerinden Bankların Elde Ettiği Kârdaki Payımızı İstiyoruz"

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ADEM KARABAYIR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), banka promosyonlarının tüm sağlık emekçilerine eşit ve adil dağıtılması talebiyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. SES Bakırköy Şube Başkanı ve KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nezahat Altınsoy Özen, "Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bankaların artan bu devasa karlarında, işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankların elde ettiği kardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle promosyonlar yenilensin diyoruz" dedi.

SES üyesi sağlık emekçileri, bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklamasında, banka promosyonlarının tüm sağlık çalışanlarına eşit ve adil dağıtılmasını talep etti.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HAKKINI MASADA BANKALARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Basın açıklaması öncesi SES Bakırköy Başkanı Hatip Şengül, bir konuşma yaptı. Şengül, "Gündemde promosyon meselesi var. Tüm sağlık emekçilerini ilgilendiren bir mesele. Bu mesele, 106 bin, aileleri ile 500 bin kişiyi ilgilendiren bir mesele. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir çağrıda bulunuyoruz. Bu promosyon şartnamesi kabul edilebilir değildir. Biz, sağlık emekçilerinin hakkını masada bankalara teslim etmeyeceğiz" dedi.

SES Bakırköy Şube Başkanı ve KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nezahat Altınsoy Özen de şunları söyledi:

"İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN EMEKÇİLER CİDDİ HAK KAYBINA UĞRADI: Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 25-30 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI GİDEREK DÜŞMÜŞTÜR: Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler, aldıkları ücretlerle 'ayı nasıl çıkarabilirim' diye kuruş hesabı yapıyor. Meyve dahi alamıyor, çocuğunu yeterli ve dengeli besleyemiyor; elektrik, su faturalarını ödeyemiyor, karabasanlar görüyor, intiharın eşiğinden dönüyor ya da intihar ediyor. TÜİK, 31 Mayıs'ta, 2022 birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklamış. Bu rapora göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 7,3 büyümüştür. Fakat bu büyümeden kimin faydalandığını, bugün ilkokul öğrencisi çocuklar bile çok iyi bilmektedir. Bu büyümede, iktisadi faaliyet kolları incelendiğinde, başı çeken yüzde 24,2 büyüme oranı ile finans ve sigorta faaliyetleri olurken GSYH içinde işgücü ödemelerinin payı 2020 ilk çeyreğinde 39,1 iken 2022 ilk çeyreğinde bu oran 31,5'e gerilemiştir. Finans sektörünün büyüme hızı artarken hasılanın içindeki işgücü ödemelerinin payı ise giderek düşmüştür.

PROMOSYONLAR YENİLENSİN DİYORUZ: BDDK tarafından, Haziran 2022 dönemine ilişkin 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu yayımlandı. Bu rapora göre, haziran ayında, 2021 sonuna göre bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat yüzde 28,1, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 28,1, menkul değerler toplamı yüzde 28,9 artmış ve bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 27,1 olmuştur. Bankalar, 2021'in ilk 6 ayında 33 milyar 792 milyon lira net kar etmiştir. Yani sektörün net karı, 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400,5 yükselmiştir. Bizler, emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bankaların artan bu devasa karlarında, işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankların elde ettiği kardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle promosyonlar yenilensin diyoruz.

EMEKÇİLERİN MEŞRU VE KOLEKTİF MÜCADELE İRADESİ İLE MUTLAKA KAZANACAĞIMIZI BİLİYORUZ: Hükümet, bir kanun değişikliği ile 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Biz biliyoruz ki ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış olduğu bu kararın benzeri, emekçiler lehine de promosyon anlaşmaları için alınabilir. Başlatmış olduğumuz imza kampanyalarıyla kamuoyu oluşturduk ve konuyu Türkiye'nin gündemine taşıyarak olumlu adımlar atılmasını sağladık. 6 dönemdir (12 yıl) yaptığı toplu sözleşmelerle emekçileri sadakaya muhtaç hale getiren yetkili sendika, bu duruma da sessiz kalırken verilen mücadele ve emekçilerin baskısıyla birçok ilde promosyon anlaşmalarında imzası olmasına rağmen halen sessiz açıklamalar ile sorumluluğunu kapatmaya çalışıyor. Emekçilerin meşru ve kolektif mücadele iradesi ile mutlaka kazanacağımızı biliyoruz.

HIZLI ÇÖZÜM ÜRETMELERİNİ BEKLİYORUZ: Bugün imzalarımız yerlerine teslim edilirken yetkililerden hızlıca bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Bankalara da çağrımızdır; biz, emekçilerin maaşları üzerinden sağladığınız bu kadar kara rağmen promosyonların düzeltilmesinde zorluk çıkarılması halinde, tüketimden gelen gücümüzü de kullanarak boykotlar örgütleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

PROMOSYON ANLAŞMALARINDA ÖNERİLERİMİZİN DİKKATE ALINMASINI BEKLİYORUZ: Sendika olarak, bir kez daha ifade ediyoruz. Kurum anlaşmalarında önerilerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz. Önerilerimiz ise şöyle:

Promosyon sözleşmelerinin yenilenmesinin, çıkarılacak bir kararnameyle tek bir günde çözüme kavuşacağı bilinmektedir. Bu nedenle tüm emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme yapılmalıdır.

Hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı gibi 6 aylık enflasyon farkının promosyon sözleşmelerinde de uygulanması;

Enflasyonun belli bir oranı aşması ya da olağanüstü bir enflasyon artışı durumunda promosyon sözleşmelerinin süresi dolmadan güncellenmesi;

Enflasyonist dönemlerde promosyon sözleşmelerinin cezai şart olmaksızın güncellenmesi;

Promosyon sözleşmelerinin süresinin 3 yılı aşmaması;

Promosyon anlaşmalarında işkolundaki örgütlü yapıların tamamının sürece dahil edilmesi gerekmektedir."