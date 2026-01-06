Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.
Proje kapsamında Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince Bozyazı İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay Bozyazı Şubesi, sağlık ve itfaiye ekipleri katkı sağladı.
Programda öğrencilere sağlıklı yaşam, acil durumlarda davranış biçimleri ve ilk yardım alanlarında bilgilendirilme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Sağlıklı Çocuk Projesi Bozyazı'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?