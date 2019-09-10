Sağlıklı ve ucuz yemek 'lezzet arası'nda

TÜRKİYE'nin en ucuz restoranı olarak nitelendirilen CarrefourSA bünyesindeki Lezzet Arası'nın 12'ncisi Mersin 'de açıldı. Restoran farklı lezzetleri çok düşük ücretler karşılığında misafirleri ile buluşturuyor.





Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, alışverişi keyifli hale getirmek ve marketlerini yaşam alanı olarak konumlandırmak için müşterileri ile buluşturduğu restoran Lezzet Arası'nı Mersin'deki hipermarketinde de hizmete açtı. CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve Şef Vedat Başaran, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek Lezzet Arası'nı anlattı.





'BİR HAYALİMİZ VARDI'





Satış Genel Müdür Yardımcısı Arpacı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Lezzet Arası, 'bambaşka bir hipermarket' modelinin yapıtaşlarından bir tanesiydi. Bunu da Ünlü Şef Vedat Başaran ile 2010 yılında bir yola çıktık, bir hayalimiz vardı. Market sektörü değişiyor. İnsanlar artık hipermarketlerden sadece ürün almakla değil, keyifli zaman geçirmek istiyordu. 2017'de CarrefourSA olarak zaten ünlü olan Vedat Başaran'ı keşfettik ve bir yola çıktık. İlk pilot mağazamızı 2017 yılında İstanbul Marmara Forum'da açtık. Tüketicilerimize uygun fiyata, her zaman taze, kaliteli ve güvenilir yiyeceklerin yer aldığı bir restoran tasarlamak istedik. Bunun ilk denemesini Marmara Forum'da yaptık. Yaparken de kültürel dokunuşlardan uzak olmamamız gerekiyordu. Sonuçta Türk Mutfağı dünyaca meşhur bir mutfak. Lezzet Arası'nı kurgularken hem yeni trend hem de bizi biz yapan gelenekleri de göz ardı etmememiz gerekiyordu. Bu konuda da el sıkışıp projeye başladık" dedi.





'TÜRKİYE'NİN EN UCUZ LOKANTASIYIZ'





Lezzet Arası'nın geleneksel ve yöresel mutfak ile seçme özürlüğü olarak tasarlandığını dile getiren Arpacı, "Balık ve kasap reyonlarında görülen fiyatlara alınan ürünler, buradaki uzman personel tarafından pişirilip masaya servis ediliyor. Normal bir balık lokantasında çipura için 50-60 TL ödersiniz ama burada 350 gram çipuraya 8.5 TL ödüyorsunuz. İstanbul'da bonfile 100 TL'nin üzerindedir. Biz de bu hizmeti 16 TL'ye alabiliyorsunuz. Antrikot da 14 TL. Kalite ile uygun fiyatı buluşturduk. Bu mağazamızda her gün 20 çeşit sulu yemek bulabiliyorsunuz. Türkiye'nin en ucuz, en hesaplı lokantasıyız. İster ızgara isterse sulu yemek olsun, ortalama 10-15 TL'ye karnınızı doyurabiliyorsunuz" diye konuştu.





'MÜTHİŞ BİR FIRSAT'





Şef Vedat Başaran ise Lezzet Arası'nın CarrefourSA ailesi ile birlikte oraya çıkarılan bir proje olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:





"İsmi dahi Carrefour ekipleri tarafından tasarlandı, her şeyi Carrefoura ait. Bu aile mağazaların bulunduğu bölgelerde bütün ailelere ulaşma hedefinde. Artık eşler çalışır haldeler. Evlerde yemek yapma imkanı yok. En azından 4-5 gün rahatlıkla sağlıklı yemek yeme imkanına sahipler. Bu açıdan Lezzet Arası'nın toplumumuza kattığı çok büyük değerler var. Keşke belediyeler böyle yerler yapsalar da halk daha fazla bu imkanları yaşasa. Carrefour özenli bir grup olduğu için aldığı ve seçtiği hammaddeyi büyük bir ciddiyetle takip eden bir grup. Burayı denetleyen 3 ayrı grup var. Bunun 2'si dışarıdan gelen gruplar. Belediye ve Tarım Bakanlığı'nı saymıyorum. Buradaki ortam müthiş bir fırsat yaratıyor."