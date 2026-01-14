Sahibine Saldıran Koç Kestirildi

Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koçla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, "Oyunu biraz abartmış ama beyefendi de acemilik yapmış. Videoyu izlediyseniz, düşene vurmuyor. Ne zaman ki kişi kafasını kaldırıyor, el kol hareketi yapıyor o zaman saldırıyor. Koç bunu ya oyun ya da içgüdüsel olarak saldırganlık sanıyor" dedi.

Olay, Semizkumlar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında yalnız olan Fikret B. kan içinde kaldı ve kaburgalarında kırıklar meydana geldi. Saldırıdan kendi imkanlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.

'ZAVALLI KOÇ OYNADIĞINI ZANNEDİYOR'

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, "Bu hayvan, 3-4 yaşlarında 40-50 kilo civarında genç, dinç ve ergin bir koç. Muhtemelen uzun zamandan beri saldırdığı kişiyle yaşıyor. Aralarında bir yakınlık ilişkisi var. Hani bir koyun gördüğümüzde onu severiz ya, bu örnekte ise benim kanaatime göre fazla abartılmış. Bu hayvan daha önce de böyle şeyler yapmıştır büyük bir ihtimalle. Sahibini tanıyor, peki neden böyle yapıyor? Öncelikle oynamak istemesidir. Oynamaya alışmıştır, Fikret Bey oyuna alıştırmıştır bu hayvanı. Zavallı koç oynadığını zannediyor. Ayrıca ergin bir hayvan, dinç bir hayvan, hormonları yerinde bir hayvan. Belki de dışarıya istemediği halde çıkarıldı, o yüzden cezalandırdı sahibini. Aynı şekilde kızgınlık dönemi de olabilir. Ama ben deve ve fil hafızası, inadı derler ya öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oyunu biraz abartmış ama beyefendi de acemilik yapmış" dedi.

'DÜŞENE VURMUYOR'

Hasan Alpak, "Videoyu izlediyseniz, düşene vurmuyor. Ne zaman ki kişi kafasını kaldırıyor, el kol hareketi yapıyor o zaman saldırıyor. Koç, bunu ya oyun ya da içgüdüsel olarak saldırganlık sanıyor. Halbuki orada kişinin yapması gereken şuydu; yatıp kalacaktı öyle. Hiç ses çıkarmasaydı ne kaburgası kırılırdı ne de yüzü kanardı. Nasıl bitecekti bu olay? Koç sakinleştiği andan itibaren hayvanın arkasına geçip derisinden, boynuzlarından tutacaktı ve o şekilde kaldığı yere götürecekti. Bu olay biraz da ikisinin arasındaki bir alışkanlığın abartılmış hali gibi" ifadelerini kullanıyor.