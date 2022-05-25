Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı

25.05.2022 14:05

Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı Hırsızlık anları güvenlik kamerasında İstanbul Zeytinburnu'nda sahibinin çalıştırırken zorlandığı otomobili saniyeler içinde çalan hırsız kayıplara karıştı.

Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda sahibinin çalıştırırken zorlandığı otomobili saniyeler içinde çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförlüğü yapan Ahmet Turşin, 34 SDN 86 plakalı 1994 model şahsi otomobilini sokak üzerine park etti. Sabah erkenden işe gitmek için evden çıkan Turşin, aracının park ettiği yerde olmadığını fark etti. Bunun üzerine çevredeki esnafın güvenlik kameralarını inceleyen Turşin, aracının dakikalar önce çalındığı gördü. Güvenlik kamera görüntüleriyle polise başvuran Turşin, otomobilinin bulunmasını bekliyor.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüpheli, kaldırımda yürüyerek etrafı kolaçan ediyor. Park halindeki otomobilin yanına giden şüpheli, aracın kapısını kolayca açıyor. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli otomobilin içine biniyor. Saniyeler içinde otomobili çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor.

"Anahtar varmış gibi çalıştırıp gidiyor"

İşe gitmek için erken kalktığını söyleyen otomobil sahibi Ahmet Turşin, "Normalde 5'te aracı teslim alıyorum. Saat 4'te olay gerçekleşiyor. Ben evimden çıkıyorum, aracımın yanından geçerken aracım yoktu. Sonra arkadaşın kamerasından seyrediyoruz. Olayı 1 buçuk dakika içerisinde sanki anahtar varmış gibi çalıştırıp gidiyor" dedi.

"Aracın arızası vardı"

O kadar kısa sürede kendi arabasını çalıştıramadığını söyleyen Turşin,"Şahıs ilk başta sokaktan geçiyor, yukarıya kadar gidiyor. Etrafa bakıyor. Tek kişi olduğunu tahmin ediyorum. Sonra tekrar geliyor. Burada kapıyı açıyor. Arabayı tek marşla çalıştırıp götürüyor. Demek ki çok profesyoneller yani. Aracın iki anahtarı da bende. Anahtarı yedekleme gibi bir ihtimali yok. Hırsızlar için demek ki çok normal bir şey. Aracın bir de arızası vardı. İki, üç seferde marş alıyordu. Ben bile o kadar saniye içerisinde kendi aracımı çalıştıramıyorum. Ortalama 10 saniye içerisinde arabayı çalıştırıp götürüyor" diye konuştu.

"Kendi aracımı çalıştırmam 2 dakika sürüyor"

Otomobilinin en kısa sürede bulunmasını isteyen Turşin, "Bakıldığında normal şartlarda ben kendi aracımı anahtarım ile açmam ve binmem iki dakika sürüyor. Bu arkadaşın buraya gelip, aracı tespit edip, kapıyı açıp, tekrardan marşa basması 1 dakika içerisinde gerçekleştiriyor. Üzücü bir olay. Şikayetçi oldum. Bekliyoruz şu anda. Hemen hemen 30 saat oldu. İnşallah en kısa zamanda çıkacak, bulunacak. Temennimiz odur. Şaşırdığım konu 10 saniye içinde arabanın çalıştırılıp ve tek manevrada buradan çıkması çok enteresan" ifadelerini kullandı.

Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı
Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı
Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı
Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı

YORUMLAR
500
BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI BEYOĞLU'NDA BEBEĞİN ELİNDEKİ TELEFONU BÖYLE ÇALDI Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı Bursa'da soğukkanlı hırsız bahçe kapısını böyle çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı - Son Dakika


Son Dakika
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement