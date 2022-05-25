Sahibinin çalıştırmakta zorlandığı otomobili saniyeler içinde böyle çaldı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda sahibinin çalıştırırken zorlandığı otomobili saniyeler içinde çalan hırsız kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, taksi şoförlüğü yapan Ahmet Turşin, 34 SDN 86 plakalı 1994 model şahsi otomobilini sokak üzerine park etti. Sabah erkenden işe gitmek için evden çıkan Turşin, aracının park ettiği yerde olmadığını fark etti. Bunun üzerine çevredeki esnafın güvenlik kameralarını inceleyen Turşin, aracının dakikalar önce çalındığı gördü. Güvenlik kamera görüntüleriyle polise başvuran Turşin, otomobilinin bulunmasını bekliyor.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüpheli, kaldırımda yürüyerek etrafı kolaçan ediyor. Park halindeki otomobilin yanına giden şüpheli, aracın kapısını kolayca açıyor. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli otomobilin içine biniyor. Saniyeler içinde otomobili çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor.

"Anahtar varmış gibi çalıştırıp gidiyor"

İşe gitmek için erken kalktığını söyleyen otomobil sahibi Ahmet Turşin, "Normalde 5'te aracı teslim alıyorum. Saat 4'te olay gerçekleşiyor. Ben evimden çıkıyorum, aracımın yanından geçerken aracım yoktu. Sonra arkadaşın kamerasından seyrediyoruz. Olayı 1 buçuk dakika içerisinde sanki anahtar varmış gibi çalıştırıp gidiyor" dedi.

"Aracın arızası vardı"

O kadar kısa sürede kendi arabasını çalıştıramadığını söyleyen Turşin,"Şahıs ilk başta sokaktan geçiyor, yukarıya kadar gidiyor. Etrafa bakıyor. Tek kişi olduğunu tahmin ediyorum. Sonra tekrar geliyor. Burada kapıyı açıyor. Arabayı tek marşla çalıştırıp götürüyor. Demek ki çok profesyoneller yani. Aracın iki anahtarı da bende. Anahtarı yedekleme gibi bir ihtimali yok. Hırsızlar için demek ki çok normal bir şey. Aracın bir de arızası vardı. İki, üç seferde marş alıyordu. Ben bile o kadar saniye içerisinde kendi aracımı çalıştıramıyorum. Ortalama 10 saniye içerisinde arabayı çalıştırıp götürüyor" diye konuştu.

"Kendi aracımı çalıştırmam 2 dakika sürüyor"

Otomobilinin en kısa sürede bulunmasını isteyen Turşin, "Bakıldığında normal şartlarda ben kendi aracımı anahtarım ile açmam ve binmem iki dakika sürüyor. Bu arkadaşın buraya gelip, aracı tespit edip, kapıyı açıp, tekrardan marşa basması 1 dakika içerisinde gerçekleştiriyor. Üzücü bir olay. Şikayetçi oldum. Bekliyoruz şu anda. Hemen hemen 30 saat oldu. İnşallah en kısa zamanda çıkacak, bulunacak. Temennimiz odur. Şaşırdığım konu 10 saniye içinde arabanın çalıştırılıp ve tek manevrada buradan çıkması çok enteresan" ifadelerini kullandı.