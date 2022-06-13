Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi - Son Dakika
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Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi

13.06.2022 10:38

Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi İstanbul sahil hatlarında midye denetimi Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya-Yeşilköy sahil hattında yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midyeye el konuldu.

Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi

İstanbul sahil hatlarında midye denetimi

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya- Yeşilköy sahil hattında yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midyeye el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya-Yeşilköy sahil hattında kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ile birlikte ayrıca, 1 midye toplama filesine, 50 kullanılmamış midye çuvalına ve 1 şamandıra da el konuldu. Canlılığını koruyan midyeler, ekipler tarafından tekrar denize bırakıldı.

Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi
Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi
Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi
Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi
Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi
Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi - Son Dakika
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