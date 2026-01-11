Sahilde Yürüyüş Yapan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sahilde Yürüyüş Yapan Hükümlü Yakalandı

11.01.2026 13:09
Samsun'da 12,5 yıl hapis cezası olan hükümlü, sahilde yürürken emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, sahilde yürüyüş yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde devriye gezerken, hakkında Ünye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut Alimollaoğlu'nu yürüyüş yaparken yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
