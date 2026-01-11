Sahilde Yürüyüş Yapan Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde devriye gezerken, hakkında Ünye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut Alimollaoğlu'nu yürüyüş yaparken yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.
