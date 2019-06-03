Sahillerde bayram bereketi
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- Konyaaltı plajından detay görüntüler Denizde yüzen ve sahilde güneşlenenler İbrahim Akdemir ile röportaj Tuğba Akdemir ile röportaj Sahillerde bayram bereketi Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ziyaretçiler tatil yörelerine akın etti Hava sıcaklığının 28...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:59 Kaynak: AA
- Konyaaltı
plajından detay görüntüler
Denizde yüzen ve sahilde güneşlenenler İbrahim Akdemir
ile röportaj
Tuğba Akdemir ile röportaj Sahillerde bayram bereketi Ramazan Bayramı
dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ziyaretçiler tatil yörelerine akın etti
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya
'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu
ANTALYA - Antalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.
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