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Sahillerde bayram bereketi

29 dakika önce

- Konyaaltı plajından detay görüntüler Denizde yüzen ve sahilde güneşlenenler İbrahim Akdemir ile röportaj Tuğba Akdemir ile röportaj Sahillerde bayram bereketi Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ziyaretçiler tatil yörelerine akın etti Hava sıcaklığının 28...

- Konyaaltı plajından detay görüntüler
Denizde yüzen ve sahilde güneşlenenler
İbrahim Akdemir ile röportaj
Tuğba Akdemir ile röportaj Sahillerde bayram bereketi
Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen yerli ziyaretçiler tatil yörelerine akın etti
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu
ANTALYA - Antalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillere akın etti.
Sahillerde bayram bereketi
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:59 Kaynak: AA
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