Sahillerde bayram tatili yoğunluğu - Son Dakika

Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Altınova, Kumbağ, Sultanköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarına gelen turistler, denizin keyfini çıkardı.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın son yıllarda tatilciler tarafından sıkça tercih edildiğini ve bayram nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.