Sahillerde güneşli hava, Sarıkamış'ta kayak keyfi yaşanıyor - Son Dakika

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde turistler sahillerde güneşlenirken, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak keyfi yaşanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini aralıklarla sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 150 santimetreye kadar ulaştı. Bu nedenle merkezde kayak sezonu 17 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde turistler sahillerde güneşlenirken, Cıbıltepe'ye gelen vatandaşlar ise pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.

Merkezde kayak eğitmenliği yapan Yavuz Özbey, AA muhabirine, nisana rağmen Sarıkamış'ta kayak sezonunun devam ettiğini söyledi.

Sarıçamlar arasında kayak keyfinin bir başka olduğunu belirten Özbey, "Nisanı çıkaracak kadar kar var, pistler son derece güzel. Yani aralıkta kaydığımız gibi şimdi kayabiliyoruz. Gelen insanlar da son derece memnun, herkesi nisan kayağına bekliyoruz." diye konuştu.

Ankara'dan gelen kayakseverlerden Elif Karaelmas da Cıbıltepe'yi çok beğendiklerini ifade ederek, "İlk defa Sarıkamış'a geldik. Çok keyifli, çok sevdik, hava da çok güzel. Kayağın tadını çıkarıyoruz." dedi.