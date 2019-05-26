Son Dakika Haberleri: Şahin kadın şeflerle buluştu

Şahin kadın şeflerle buluştu

1 saat önce

Gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep, Türkiye'nin kadın şeflerini ağırladı.

Şahin kadın şeflerle buluştu, System.String[]
Gastronomi alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep, Türkiye'nin kadın şeflerini ağırladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğindeki "Gaziantep'te Ramazan, Kadın Şefler Buluşması" programı kapsamında 15 kadın şefle, Tahmis Kahvesi'nde iftar sonrası kahve içen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın şeflere Gaziantep mutfağını anlattı.
Programa katılan şefler, Fatma Yıldırım, Mihta Yıldırımtaş, Çiğdem Seferoğlu, Melda Farimaz, Gülşah Şat, Ceyda Baza, Tuğba Yazıcı, Yasemin Ataman, Gamze Baş ve Sinem Çapraz ile televizyon programcısı Elif Korkmazel ve sunucu Pınar İshakoğlu, gazi şehrin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
Şahin, konuklarına, Gaziantep mutfağına, güneşin, toprağın ve suyun etkisini aktardı.
Ramazan ayında gastronomi kentinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten kadın şefler, eşsiz Gaziantep mutfağının tanıtılmasında büyük çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in sektörle ilgili çalışmalarını büyük bir heyecanla dinlediklerini kaydetti.
Şefler, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Kale çevresi, Elmacı Pazarı ve Hamam Müzesi'ni de ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:42 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Gaziantep, Güncel
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