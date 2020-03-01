Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı başladı - Son Dakika Spor

Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı başladı

11 dakika önce

Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ligin ikinci yarısına da hızlı başlayarak Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı evinde 4-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.

Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı başladı, System.String[]

Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ligin ikinci yarısına da hızlı başlayarak Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı evinde 4-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.


Sezona hızlı başlayarak içeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetlerle iyi bir ivme yakalayan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey, maçın ilk yarısını 2. dakikada Fatih Şentürk'ün, 3. dakikada Mohammed Mubarık'ın ve 7. dakikada Serkan Dereli'nin attığı gollerle 3-0 önde tamamladı.


İkinci yarıda da bu tempoyu koruyan mavi-beyazlı ekip, 35. dakikada Kudrat Khudoyklov'un kaydettiği golle karşılaşmayı 4-0 kazanmasını bildi. Alınan bu galibiyet sonrasında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, puanını 30'a çıkartarak liderliğini sürdürdü.


Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ve Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşılaşmasını Kulüp Başkanı Cuma Güzel ile birlikte Ampute Milli Takım Antrenörü Osman Çakmak da izledi.


Mehmetçik unutulmadı


İkinci yarının ilk karşılaşmasına Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ve Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı İdlip'de hain saldırı sonrasında şehit düşen Mehmetçiklerimizi unutmayarak 'Başımız Sağolsun' pankartı ve asker selamı ile çıktı. Tribünlerdeki taraftarlar futbolculara Türk Bayrakları ile destek oldu.


Hedef şampiyonluk


Karşılaşma sonrasında alınan galibiyetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "İlk yarıyı 27 puanla namağlup tamamlamıştık. Şampiyonluk parolası ile çıktığımız bu yolda hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İkinci yarının ilk maçını kendi evimizde Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile oynadık ve 4-0 gibi net bir skorla kazandık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti, sporcuları kutluyorum. Ayrıca bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere ve taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey, Esenyurt, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti
Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-0 yendi Kocaelispor, 3 puanı seyirci rekoru ile aldı Loris Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şaşkına çeviren madde

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 18:40:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahinbey, Ampute liginin ikinci yarısına hızlı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]