Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı - Son Dakika

Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı

07.05.2021 17:09

Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı Şahinbey belediyesi arı gibi çalışıyor Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 132 arı üreticisine içerisinde arılarıyla birlikte 2 bin arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı

Şahinbey belediyesi arı gibi çalışıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 132 arı üreticisine içerisinde arılarıyla birlikte 2 bin arı kovanı dağıtımı yapıldı.

Çiftçiye, hayvan yetiştiricisini ve üretime destekleri ile gündeme gelen Şahinbey Belediyesi bu kez ise arı yetiştiricilerin desteğine yetişti. Şahinbey Belediyesi arıcılığın gelişimi için 50 köyde 132 arı yetiştiricisine yüzde 50 hibe destekli 2 bin arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.

"132 milyon arı vermiş olacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan projelerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlandığını belirterek "Çiftçilerimize, hayvan yetiştiricilerimize ve arıcılarımıza verdiğimiz bu destek bizim hoşumuza gidiyor. Üretime destek olmak gerçekten çok önemli. Tarıma verdiğimiz desteklerle buğday, arpa, mercimek ve gübre ile ekim alanları yüzde 300'den fazla arttı. Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadı. Bununla hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanıyor. Özellikle pandemi sürecinde gıdaya erişim çok önemli bir hale geldi. Bu anlamda yapmış olduğumuz desteklerin yerini bulması ve bundan fayda sağlanması bizleri mutlu ediyor. Ayrıca tüm köylerimizin 1.400 km'nin üzerinde arazi yollarını tamamladık. Daha önce canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirmiştik. Dağıttığımız canlı hayvanlarında çoğalması bizleri mutlu ediyor. İnşallah Haziran ayında yeni bir dağıtım daha yapacağız. Şimdide arıcılarımıza destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 132 arıcımıza toplamda 132.000.000 arı vermiş olacağız. Bunlar arıcılarımızın işçileri olacak ve çalışacaklar. Böylece hem arıcılarımız hem de ülkemiz kazanacak" dedi.

"Bu destekler bizim için hayaldi"

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, üretimin artması için Şahinbey Belediyesi ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Dört yıl önce gübre ile başlayan çiftçiye destek projesini Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu yelpazeyi genişleterek devam ediyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime her alana dokunmaya çalışıyoruz. Yapılan bu projeler bizler için daha önceden hayal gibiydi. Ama bu hayalleri sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu çiftçimizin ve bizim adımıza gerçekleştiriyor. Verilen desteklerle ekim ve dikim alanlarımız oldukça yükseldi. Şimdide arıcılığa destek veriliyor. Elimizden geldiği kadar gece gündüz çiftçimiz için çalışmaya ve emek vermeye devam ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" dedi.

100 milyon yıllık tarih yeniden şaha kalkıyor

Arıcılar Birliği Başkanı Nebi Koca ise arıcılık tarihinin 100 milyon yıllık olduğunu belirterek, bölgede son dönemde sağlanan destek ile arıcılığın şaha kalkacağına inandığını belirterek, "Arıların yaklaşık 100 milyon yıldır dünyada var olduğu bilinmektedir. İnsanlar M.Ö arıları öldürerek ballarını almışlardır. Zaman geçtikçe ağaç oyuklarına çamurdan yuvalar yaparak arıcılık yapmaya başlamışlardır. 1851 yılında Lorenzo Langstroth tarafından ilk kez modern kovan yapılarak arıcılık Dünya'da önemli bir meslek haline gelmiştir. Ülkemizde 1960-1980 yılları arasında arıcılık anlamında atılan adımlarla ülkemiz arıcılık anlamında dünyada ikinci sıraya gelmiştir. İlimizde modern arıcılığa geçiş 2010 yılında Gaziantep'te Arıcılar Birliğinin kurulması ile beraber arıcılık hızla gelişerek; 420 ton civarında bal, 200 kg arı sütü, 1 ton propolis ve 5 ton polen üretilmektedir. Şahinbey Belediyesi'nin dağıttığı kovanlarda bir tane ana arı, ortalama 25 bin tane işçi arı bulunmaktadır. Dolayasıyla 20 kovan alacak olan bir arıcının ortalama 1 milyon işçi arısı mevcuttur. Eğer sizler iyi patron olursanız Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde emrinizde çalışarak doğanın en değerli gıdalarını kovanlarınıza taşıyacak, bedeninize sağlık, aile bütçenize ve ülke ekonomisinde katkı sağlayacaktır. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tahmazoğlu'na teşekkür

Arıcılık yapan Göksel Kılıç, Şahinbey Belediyesi'nin arıcılara vermiş olduğu bu desteğin çok önemli olduğunu belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, bizlere her alanda destek vererek öncülük yapıyor. Kendisine bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuk Cansarı, verilen desteğin arıcılar için çok önemli olduğunu belirterek "İlk kez arıcılık yapacağım. Ama yapılan bu proje benim gibi arıcılığa yeni başlayan ve arıcılık yapan arkadaşlar için çok önemli. Başkanımızın çiftçiye vermiş olduğu diğer destekleri de yakından takip ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı
Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı
Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı
Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Hisarcık, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı - Son Dakika


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