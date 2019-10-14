Şahinbey'de çiftçilere gübre dağıtıldı

Şahinbey'de çiftçilere destek olmak amacıyla yürütülen gübre dağıtımının üçüncüsü Burç Mahallesi'nde yapıldı.



Daha önce Kapçağız ve Sarıt Köyleri'nde gübre dağıtımını gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi üçüncü dağıtımı Burç Mahallesi'nde yaptı. Düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.



"Çiftçimize desteğimiz sürecek"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin belediyemize bağlanmasından sonra köylerimize önemli yatırımlar yaptık. Üç yıl önce başlattığımız çiftçilerimize destek çalışmalarımız kapsamında buğday, arpa, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yaptık. Çiftçimize destek olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Bu dağıtımı şehirde de yapabiliriz. Ancak biz hizmeti çiftçimizin ayağına kadar getirerek dağıtımlarımızı köylerimizde yapıyoruz. 2 bin ton gübre dağıtımının ardından buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapacağız. Daha sonra ise küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri için yem dağıtımı yapacağız" dedi.



"Ücretsiz toprak analizi yapacağız"



Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere önemli destekler sağladığını belirterek, "Üretimin desteklenmesi anlamında çiftçilerimizin zor zamanlarında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, gübreyle başlayan tohumla devam eden çiftçimize çok önemli desteklerde bulunuyor. Başkanımız bu desteği sağlarken, bizde boş durmayalım dedik ve Tarım Kredi Kooperatiflerine üye olan herkese ücretsiz toprak analizi yapacağız. Bundan sonraki desteklemelerde de daha düzgün, daha kaliteli ve daha verimli ürünler alınması için sizlere bir yol göstereceğiz. Özellikle kurumum ve çiftçilerimiz adına Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Şahinbey Belediyesi 3 yıldır çok önemli destekler sağlıyor"



Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, çiftçilere bölgelerine göre arpa tohumu cinsi dağıtıldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde tohum dağıtımı başlayacak. Tohumda Ceyhan 99 tohumunu tercih ettik. Bu bölgeler de yağış çok olduğu için çiftçimizde Ceyhan 99 tohumunu tercih ediyor. Arpa tohumunda ise Efes isimli tohumu tercih ettik. Çok verimli bir arpa çeşididir. Ancak Kilis tarafındaki köylerimize Mert isimli arpa tohumu aldık. Mevsimsel durumlarına göre arpa tohumu dağıtımı yapılacaktır. Şahinbey Belediyemiz üç yıldır çiftçimize çok önemli destekler verdi. Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP