Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı - Son Dakika

Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi yoğun bir şekilde tuzlama, kar küreme çalışmaları yürütüyor. Ekipleri denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çocuklarla kar topu oynadı.

Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alan Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte gece ana yolları açarak vatandaşların iş yerlerine sorunsuz bir şekilde gitmesini sağladı. Kar nöbetini sürdüren ekipler, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürken yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahele ediyor. Kar temizle çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kar yağışını fırsat bilerek kendini dışarı atan çocuklarla kartopu oynadı.

Gerekli tedbirleri aldık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak gerek yaya trafiğini gerekse de araç trafiğini olumsuz yönde etkileyecek yoğun kar yağışlarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Gaziantep'imize 2020-2021 sezonun ilk karı yağdı. Her yıl 25 Aralık'ta kar yağışı gerçekleşirdi. Ancak bu yıl yaklaşık bir ay gecikme ile geldi. Hem çiftçilerimiz hem de bizler rahmeti, kar yağışını dört gözle bekliyorduk. Çünkü çiftçilerimize 10 bin ton yem, tohum ve gübre dağıtmıştık. Çiftçilerimizin gözü kar yağışındaydı. Kar yılı var yılı ve bereket yılı demek. Şahinbey Belediyesi olarak ekiplerimiz kar yağışına karşı hazırlıklıydı ve geceden bu yana bu yağışı bekliyorduk. Gece ilk kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.