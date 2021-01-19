Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı - Son Dakika

Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı

19.01.2021 14:48

Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi yoğun bir şekilde tuzlama, kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi yoğun bir şekilde tuzlama, kar küreme çalışmaları yürütüyor. Ekipleri denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çocuklarla kar topu oynadı.

Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alan Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte gece ana yolları açarak vatandaşların iş yerlerine sorunsuz bir şekilde gitmesini sağladı. Kar nöbetini sürdüren ekipler, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürken yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahele ediyor. Kar temizle çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kar yağışını fırsat bilerek kendini dışarı atan çocuklarla kartopu oynadı.

Gerekli tedbirleri aldık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak gerek yaya trafiğini gerekse de araç trafiğini olumsuz yönde etkileyecek yoğun kar yağışlarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Gaziantep'imize 2020-2021 sezonun ilk karı yağdı. Her yıl 25 Aralık'ta kar yağışı gerçekleşirdi. Ancak bu yıl yaklaşık bir ay gecikme ile geldi. Hem çiftçilerimiz hem de bizler rahmeti, kar yağışını dört gözle bekliyorduk. Çünkü çiftçilerimize 10 bin ton yem, tohum ve gübre dağıtmıştık. Çiftçilerimizin gözü kar yağışındaydı. Kar yılı var yılı ve bereket yılı demek. Şahinbey Belediyesi olarak ekiplerimiz kar yağışına karşı hazırlıklıydı ve geceden bu yana bu yağışı bekliyorduk. Gece ilk kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı
Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı
Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı
Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Nihal Candan, ürün tanıtımı yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Polisleri bile şaşkına çeviren görüntü! Evini uyuşturucu tarlasına çevirip, güneş panelleriyle ısıtmış 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti         
14:45
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı         
14:08
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
12:57
Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti         
12:37
Para ödememek için çöplerini döktükleri mahallenin sakinleri isyan etti Para ödememek için çöplerini döktükleri mahallenin sakinleri isyan etti         
12:20
Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı         
12:17
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek         
11:15
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 15:24:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahinbey'de ekiplerin karla mücadelesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei