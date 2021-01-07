Şahincan Gaziantep FK'ya moral verdi

Şahinbey Belediyesi'nin maskotu Şahincan, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek futbolculara ve teknik ekibe moral verdi.

Pandemi döneminde çocukları ve vatandaşları spora teşvik etmek için parklarda spor etkinliklerine katılan Şahincan, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek teknik heyete ve futbolculara baklava ikram edip moral verdi. Şahincan, Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, Şahincan ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Şahincan ve Şahinbey Belediyesi'nin ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti

"Gaziantep FK şehrimizin gözbebeği"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak sporu her zaman desteklediklerini belirterek, "Gaziantep Futbol Kulübü'nü yakından takip ediyoruz. Fırsat buldukça maçlara da gidiyorum. Gaziantep Futbol Kulübü'nü başarısı bölgemizde gençlerimizin spora yönlenmesi açısından oldukça önemli. Sporun özellikle futbolun sevildiği bir ülkedeyiz. Birçok genç Gaziantep Futbol Kulübü'nün formasını giyebilme hayalini taşıyor. Şahinbey Belediyesi olarak bizlerde sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızın spor yapması için sosyal tesislerimizde ve parklarımızda spor alanları oluşturduk. Gençlerimizin spor yapmaları için halı sahalar yapıp, spor ayakkabısı, bisiklet, futbol, basketbol, voleybol topları hediye ettik. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz çağımızın hastalığı olan obeziteye yakalanmaması için onları spora teşvik ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP