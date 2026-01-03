Şahindur'dan ABD'ye Venezuela Tepkisi

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaklaşımı açıkça yanlıştır; uluslararası hukuku yok sayan, egemenlik ilkesini çiğneyen bir güç dayatmasıdır" dedi.

Şahindur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya saldırısına tepki gösterdi. Şahindur, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'da yaşananlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı hala güçle şekillendirebileceğini zannettiğini açıkça göstermektedir. Bir ülkenin geleceği, başka bir devletin yaptırımlarıyla, operasyonlarıyla ve baskılarıyla belirlenemez. Demokrasi savaş gemileriyle, özgürlük ekonomik ambargolarla dayatılamaz. ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaklaşımı açıkça yanlıştır; uluslararası hukuku yok sayan, egemenlik ilkesini çiğneyen bir güç dayatmasıdır.

Bugün gelinen noktada Birleşmiş Milletler de bu yanlışın parçası haline gelmiştir. Haklıyı koruyan değil, güçlüyü kollayan; adalet üreten değil, güçlü devletlerin kararlarını süsleyen bir yapıya dönüşmüştür. Haklı–haksız ayrımı yapılmadan, silahı ve ekonomik gücü olanın üstün sayıldığı bir düzen dayatılmaktadır. Bu durum ne adildir ne de meşrudur.

Ortaya çıkan tablo nettir: Kendi savunma gücünü kuramayan, ekonomik bağımsızlığını sağlayamayan ülkeler sürekli baskı altına alınmaktadır. Yaptırımlar, tehditler ve kuşatmalar artık bir dış politika aracı haline gelmiştir. Venezuela'ya yapılan yanlıştır; çünkü bu, bir ülkeye değil, uluslararası hukuk fikrinin kendisine yönelmiş açık bir saldırıdır."