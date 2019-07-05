Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Valencia'nın 2019-20 Takımı Başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Sahne Arkası: Valencia'nın 2019-20 Takımı Başlıyor

28 dakika önce

Valencia CF'nin 2019-20 set lansmanında perde arkasına geçin. Puma ve Valencia takımdaki tüm müsabakalarda giyilecek yeni kitleri ortaya koyuyor.

Valencia CF'nin 2019-20 set lansmanında perde arkasına geçin. Puma ve Valencia takımdaki tüm müsabakalarda giyilecek yeni kitleri ortaya koyuyor.
Sahne Arkası: Valencia'nın 2019-20 Takımı Başlıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Valencia, Puma, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber! Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:34:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahne Arkası: Valencia'nın 2019-20 Takımı Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]