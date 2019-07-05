Sahne Arkası: Valencia'nın 2019-20 Takımı Başlıyor
28 dakika önce
Valencia CF'nin 2019-20 set lansmanında perde arkasına geçin. Puma ve Valencia takımdaki tüm müsabakalarda giyilecek yeni kitleri ortaya koyuyor.
Valencia
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
CF'nin 2019-20 set lansmanında perde arkasına geçin. Puma
ve Valencia takımdaki tüm müsabakalarda giyilecek yeni kitleri ortaya koyuyor.
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