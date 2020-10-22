Sahte alkol üretenlere operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Sahte alkol üretenlere operasyon: 1 gözaltı
22.10.2020 12:00
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapılan bir iş yerine yönelik yaptıkları operasyonla çok miktarda sahte alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapılan bir iş yerine yönelik yaptıkları operasyonla çok miktarda sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Akyol mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada 98 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemi devam ediyor. - GAZİANTEP
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