Sahte araba ilanıyla ağına düşürdükleri kişiyi öldüren zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Sahte araba ilanıyla ağına düşürdükleri kişiyi öldüren zanlılar yakalandı

27.03.2022 00:57
Sahte araba ilanıyla ağına düşürdükleri kişiyi öldüren zanlılar yakalandı

Araba satma vaadiyle kandırdığı kişiyi Şırnak'tan Ankara'ya davet ettikten sonra dolandırıp öldüren 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araba satma vaadiyle kandırdığı kişiyi Şırnak'tan Ankara'ya davet ettikten sonra dolandırıp öldüren 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Mart günü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İnternete koydukları sahte satılık araba ilanıyla Şırnak'ın Çizre ilçesinde yaşayan Hüseyin Angı'yı tuzağa düşüren şahıslar, Angı'yı arabayı göstermek için Ankara'ya davet etti. Telefonda M.T. ile görüşüp fiyatta anlaşan Angı'yı Ankara geldiği 23 Mart günü İ.A. ve R.S. isimli kişiler karşıladı. Kiraladıkları başka bir araçla Angı'yı bahse konu ilandaki aracın olduğu yere götüreceklerini söyleyen İ.A. ve R.S., tuzağa düşürdükleri adamı Gölbaşı'na götürdü. İ.A. ve R.S., patika yolda silah zoruyla araçtan indirdikleri Angı'ya iki el ateş etti. Angı'nın cansız bedenini aracın bagajını yükleyen iki zanlı olay yerinden uzaklaşarak Dikilitaş köyüne geldi. Öldürdükleri adamın üzerindeki parayı ve cep telefonunu aldıktan sonra cansız bedenini sazlık alana atan zanlılar uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kısa sürede yakalandılar

Olayın anlaşılmasının ardından katil zanlılarını yakalamak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çok yönlü çalışmaların ardından İ.A. ve R.S. ve M.T.'nin yerini tespit eden cinayet büro dedektifleri, 3 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Memleketi Şırnak'a getirilen Hüseyin Angı'nın cansız bedeni ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zanlıların olayın ardından cinayeti işledikleri silahı atıl vaziyetteki fabrika bahçesine sakladıkları ve kullandıkları araçtaki izleri cinayetin anlaşılmaması için temizlemeye çalıştıkları ve Angı'nın telefonunu kırarak toprağa gömdükleri öğrenildi. - ANKARA

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Otomobil, 23 Mart, Şırnak, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte araba ilanıyla ağına düşürdükleri kişiyi öldüren zanlılar yakalandı - Son Dakika


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