'Sahte avukat', dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sahte avukat', dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi - Son Dakika

'Sahte avukat', dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi

6 saat önce

BURSA'da dayısının avukatlık bürosunda çalıştığı sırada, büroya gelen müvekkillere kendisini avukat olarak tanıtan ve dava masraflarını gerekçe göstererek birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Rıza Sevinç (27), hakim karşısına çıktı.

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BURSA'da dayısının avukatlık bürosunda çalıştığı sırada, büroya gelen müvekkillere kendisini avukat olarak tanıtan ve dava masraflarını gerekçe göstererek birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Rıza Sevinç (27), hakim karşısına çıktı. Sevinç hakkındaki suçlamaları reddederek, "Müştekilere kendimi avukat olarak tanıtmadım ve cübbe giyip çıkmadım" dedi.

Bursa'da, geçen mart ayında Rıza Sevinç'in kendisini avukat olarak tanıtarak kendilerinden dosya masrafı gibi sebeplerle para isteyip toplamda 50 bin lira dolandırıldıklarını iddia eden 10 kişi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'dolandırıcılık' suçundan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Rıza Sevinç, Bursa Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece geçen myıs ayında tutuklanarak cezaevine konuldu.

'KENDİMİ AVUKAT OLARAK TANITMADIM'

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açılan Rıza Sevinç'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Rıza Sevinç, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan Sevinç, "Müştekilere kendimi avukat olarak tanıtmadığım gibi karşılarına avukat cübbesiyle çıkmadım. Benim avukat katibi olduğumu biliyorlardı. Bazılarından borç, bazılarından da işlemleri yapmak üzere para aldım. Kimseye resmi belge sayılacak, belge vermedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

'BASİT DOLANDIRICILIK'

Sanık avukatı Emine Sarsı da müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini, suç vasfının nitelikli dolandırıcılıktan basit dolandırıcılığa dönüşeceğinden müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, suçu 'basit dolandırıcılık' olarak kabul ederek, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına, eksik evrakların tamamlanması ve dinlenmeyen müştekilerin önümüzdeki celse dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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