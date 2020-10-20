'Sahte bahis kuponu' operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

MERSİN'de, sahte bahis kuponlarıyla yüksek kazanç vadedip, sosyal medya kullanıcılarını dolandırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mersin dışındaki 3 ilde 4 kişiden 28 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

İnternet üzerinden sahte bahis kuponu satışlarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya kullanıcılarını dolandırdığı belirlenen H.Ş.T., M.Y., U.O., C.B., A.B. ve E.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, hesap kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.