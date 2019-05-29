Son Dakika Haberleri: Sahte bomba düzeneği ve silahla kuyumcuyu soydu
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Sahte bomba düzeneği ve silahla kuyumcuyu soydu

1 saat önce

TOKAT'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla ile tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçtı.

Sahte bomba düzeneği ve silahla kuyumcuyu soydu, System.String[]
TOKAT'ın Zile ilçesinde motosiklet kaskı takan şüpheli, sahte saatli bomba düzeneği ve silahla ile tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbederek kaçtı. O anlar ise güvenli kamerasına yansıdı. 
Zile ilçesinde  Adnan Menderes Caddesi'nde, motosikletle Mustafa Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen şüpheli, başındaki kaskla içeri girdi. Üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyan zanlı, çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına dolduran soyguncu, geldiği motosikletle kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, zanlının bıraktığı dinamitin sahte olduğunu ve alçıdan yapıldığını belirledi. Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:37 Kaynak: DHA
Mustafa Özdoğan, Tokat, Zile, Güncel
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