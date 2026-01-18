Sahte Çekle 20 Milyon Lira Dolandırıldılar - Son Dakika
Sahte Çekle 20 Milyon Lira Dolandırıldılar

Sahte Çekle 20 Milyon Lira Dolandırıldılar
18.01.2026 08:19
Ankara'da sahte çekle 9 kişiyi 20 milyon lira dolandıran 14 kişi gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

ANKARA'da sahte ve karşılıksız çekle 9 kişiyi toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sahte ve karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına şirket kurdukları, bu şirketlere milyonlarca lira para aktararak kredi ve Findeks puanlarını yükselttikleri belirlendi. Güvenilir izlenimi verilen şirketler üzerinden piyasaya karşılıksız çek sürüldüğü, bu yöntemle 9 kişinin 20 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. Mağdurların, şirketlerin yüksek kredi puanı nedeniyle çeklerin ödeneceğine inandıkları, ancak vade tarihinde bankaya gittiklerinde çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendikleri bildirildi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında bu yöntemle kullanılan 12 şirket tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Ankara, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

