Sahte Diploma Skandalı: SYDV Müdürü Tutuklandı

26.01.2026 11:29
Mardin'de sahte diploma ve dolandırıcılıkla suçlanan SYDV Müdürü Buket Berhemoğlu tutuklandı.

MARDİN'de sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Buket Berhemoğlu (48), tutuklandı.

Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan Buket Berhemoğlu hakkında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis ekipleri, 23 Ocak'ta Berhemoğlu'nun evinde arama yaptı. Aramanın ardından Berhemoğlu gözaltına alındı. Buket Berhemoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mardin, Güncel, Suç, Son Dakika

